受到新冠肺炎影響，星宇航空全面庭飛；「K董」張國煒這段時間可沒閒著，還是經常登上媒體版面。日前他才親自擔任「吸塵男孩」打掃公司，又捐了4800瓶蔬果汁給衛生福利部桃園醫院，希望能幫一線醫護補充營養，為他們加油打氣！

「K董」張國煒親自吸地毯。（圖／星宇航空 ）

星宇航空今年1月風光開幕，張國煒的「王子復仇記」也為人津津樂道，粉絲更是暴棚，卻沒想到第一季就碰上新冠肺炎，導致全面停飛。不過張國煒卻看得很開，表示當初客機延遲交貨，雖然拖延了時間，直到現在為止公司只有三架飛機，現在看來反而覺得很幸運。

4800瓶蔬果汁。（圖／衛生福利部桃園醫院 ）

許多粉絲相當關心張國煒近況，粉絲團貼出他親自拿著吸塵器、跪地打掃的照片，但他的親民可不只展現在公司，對於在疫情前線奮鬥的醫護人員，也相當關心。衛生福利部桃園醫院表示，張國煒以公司名字捐了200箱胡蘿蔔綜合蔬果汁給院方，一共有4800瓶；為此院方也頒發感謝狀，稱讚「熱心公益，仁鳳善舉」、「與醫護共體時艱，展現助人為快樂之本精神」。

志工和院方人員合力推4800瓶蔬果汁，院方也特頒感謝狀。（合成圖／衛生福利部桃園醫院 ）

許多網友看後紛紛表示「謝謝暖心的K董」、「謝謝醫護人員，謝謝星宇航空」、「謝謝K董為大家盡心力」、「超有愛，非常棒! 星宇航空你們最棒了」、「星宇真的很大器耶」、「才剛成立不久，就懂得付出，發揮愛心，社會觀感很好，我喜歡這種有愛心的企業」

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(中時電子報)