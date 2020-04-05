今天為清明連假第4日，也是收假日，高公局表示，上午除國5北向頭城至坪林路段，有車多壅塞情形，其餘路段大致順暢，但下午以後，包含國1北向新竹系統至竹北在內共9大路段，將會湧現車潮，建議用路人盡量使用4條長途及7條短途替代道路。

高公局表示，昨天全日交通量為102百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里之1.2倍；今天0-5時平均交通量為6.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里之1.7倍；截至上午11時，國道全線交通量約為26百萬車公里，預估今天交通量為100-110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局表示，除國5北向頭城-坪林，於上午9時30分後逐漸出現車多壅塞，其餘路段大致行車順暢，研判下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

高公局建議用路人，透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段；假期間，走長途的民眾，建議多利用台61替代國1、國3、台9替代國5、台63替代國6；走短途的民眾，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )