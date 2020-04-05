民眾黨立委賴香伶與民眾黨台北市議員林國成今日於立院黨團辦公室召開「紓困2.0莫忘基層職工」記者會呼籲，目前紓困未能照顧自由工作者及自營做業者，政府應放寬勞工紓困條件，舒緩疫情對勞工的衝擊。

今日林國成以台北市總工會理事長身分出席，並有全國勞工聯合總工會理事長林恩豪、中華民國理燙髪美容全國聯合會秘書長林政翰、台北市西點麵包業職工會理事長周錦輝、台北市旅舘業職工會理事長姜禮裕、台北市按摩業職工會理事長黃承孝及王詩榜、台北市餐飲業工會理事長林金城、台北市糕餅業工會理事長吳宗雄等，多位基層職業工會理事長到場。

林國成表示，行政院第一波600億紓困預算，主要是針對大型企業及連鎖企業的勞工，因次他們有辦法滿足各類稅務證明或資產財力等條件及申請資格，但有許多中小企業、商號與自營業者，沒有明確申請辦法，也沒有對應的申請窗口，導致看的到、吃不到。

賴香伶指出，勞動部的充電計畫方案，是動用就業安全基金，讓無薪假勞更透過上課方式，補助每月最高1.9萬。而行政院在4月2日提出的勞工紓困2.0，雖新增對自營業者「投保勞保第1級且未達課稅標準者」每月1萬元、共3個月的薪資補貼，但門檻過嚴，許多勞工都難以申請。

林金城說，有7成的餐飲業者，從過年至今的業績平均衰退8成，而大概有1成衰退到50％，可能只有小吃攤店家稍微好一點點，受傷沒那麼嚴重，但有很多餐廳已經撐不下去，考慮關門。

林金城表示，雖然政府對餐飲業有紓困方案，補助員工薪資14％，但條件太過嚴苛，包括要求不裁員、不放無薪假等等。但對餐飲業來說，現在真的沒人上門，難道要用100個服務人員去服務一組客人？希望政府可以正視現狀。

(中時 )