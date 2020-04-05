民眾挽袖捐輸熱血，護理師全副武裝，除配戴口罩、手套，更穿上全套防護衣。（王文吉攝）

傑人1號捐血車開到台中大雅，一早出現排隊人龍，工作人員不斷提醒民眾保持間距。（王文吉攝）

大雅國際同濟會會長林俊辰（右三）號召在地企業出錢出力，募集補給品及防疫用品，，鼓勵更多人捐血。（王文吉攝）

大雅國際同濟會號召在地企業出錢出力，贈送捐血民眾茶樹酒精噴霧、100元餐券及魯肉排便當等補給品。（王文吉攝）

民眾挽袖捐輸熱血，護理師全副武裝，除配戴口罩、手套，更穿上全套防護衣。（王文吉攝）

17歲的祁小姐第一次捐血，是為檢查患有B肝的父親完成心願。（王文吉攝）

疫情影響民眾外出意願，台中捐血中心每日1500袋血液需求，血庫存量以O型血最缺，其次是A型。大雅國際同濟會攜手濃閣餐飲集團5日舉辦捐血活動，贈送茶樹酒精噴霧、100元餐券及魯肉排便當，捐血500c.c可獲得雙份補給品，前150名加碼口罩，希望號召500至700人挽袖捐輸熱血。

「保持100公分、保持100公分安全距離！」傑人1號捐血車一早出現排隊人龍，工作人員不斷提醒民眾保持間距；車上3位護理師全副武裝，除配戴口罩、手套，更穿上全套防護衣；捐血民眾需噴乾洗手、量測2次體溫、插健保卡讀取出國史，填寫問券的平板電腦用過立即消毒。

51歲蔡女士捐血7、8年了，她說，台灣防疫還算做的不錯，雖然疫情讓很多人減少出門意願，但她相信捐血中心的專業，而且能夠捐血的人都很健康，自己每2、3個月捐血1次，「保護好自己，也能捐血幫助他人」。

台中劉先生跟太太一起來捐血，因疫情還未控制當然會怕，夫妻倆隨身攜帶酒精噴霧。17歲的祁小姐則是第一次捐血，她說，爸爸有定期捐血習慣，最近檢查發現B肝，無法繼續捐血，因此代替父親來完成心願。

大雅國際同濟會會長林俊辰表示，該會每年定期舉辦4次捐血活動，最近新冠肺炎疫情影響之下，很多人減少外出，影響捐血意願，特別號召在地企業出錢出力，募集茶樹酒精噴霧、價值100元的濃閣餐券、魯肉排便當及口罩等，透過加碼補給品及防疫用品，鼓勵更多人捐血。

(中時 )