今天四月五日適逢先總統蔣公(蔣中正)逝世45周年紀念日，多位政治人物都表達對蔣公的追憶，緬懷蔣公為中華民國、為臺灣所作出的貢獻。

而台北市議員羅志強則在臉書上回憶起當年曾參與的「拆蔣銅像座談會」，當時與會人員多為支持拆除方，而輪到他發言時全場靜默，要看看這大概是全場「唯一」的不同立場者怎麼説。

羅智強當時第一句話便是「拆啊」，他指出，若拆不能洩憤，潑漆也可以，若潑漆還是不能洩憤，砍銅像的頭也可以。

當下全場人士睜大雙眼看著羅智強，不敢相信一個藍營人士竟說出這樣的發言。而羅智強則接著說，在拆、在潑、在砍之前，先向蔣中正總統説三聲謝謝，謝謝他保衛台灣、建設台灣、普及台灣的教育。

羅智強表示，如果沒有蔣公保衛台灣，大家也不用反中仇中了，我們都已在中華人民共和國的治下，台灣早已是中共轄下的一省；如果沒有蔣公建設台灣，沒有十大建設的基礎，台灣哪來現在的發展；如果沒有蔣公普及台灣的教育，讓台灣的識字率從5%提升到75%，將來怎會有佃農之子陳水扁當總統、有礦工之子賴清德當副總統呢？

羅智強說，如果，説完這三聲謝謝，你仍認為二二八、白色恐怖，蔣中正的過大於功，所以要拆他銅像、潑他銅像、砍他銅像，那就去拆去潑去砍吧。

羅智強臉書。

羅智強臉書。

(中時電子報)