社交距離規範出爐，台鐵高鐵月台候車的旅客盡量保持一定的間距。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，日前一名健保署員工搭乘台北捷運時，因不滿遭勸導戴口罩，大罵站務人員，引發爭議。泰國也有一名男子在火車站排隊買車票時，不明原因竟對著另一名乘客亂吐口水，沒想到男子沒多久後竟被發現在火車上的廁所內暴斃，而且被驗出確診新冠肺炎！

根據英國《Metro》報導，一名56歲的男子薩霍，3月31日在曼谷Bang Sue車站排隊買票時，不僅沒戴口罩，還對著另一名乘客大吐口水，他順利搭上火車後，開始狂咳又嘔吐，不久後就在車廂廁所內不幸身亡，火車停靠下一站時被發現，嚇得相關單位趕緊進行檢測並調閱監視器，想找出被吐口水的乘客。

醫療人員檢測後發現，對人吐口水後身亡的薩霍竟確診新冠肺炎。綜合外媒報導，住在泰國南部的薩霍，先前曾前往巴基斯坦，返國後並沒有出現發燒，目前還不清楚薩霍是何時染疫，相關單位正持續調閱監視器畫面，但還沒有找出被吐口水的乘客下落。目前有15名乘客被匡列，還有包括工作人員、鐵路工人、保安、鐵路警察等11人被隔離。

(中時電子報)