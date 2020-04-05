花蓮卓溪國有林玉里事業區第32林班地、海拔約2750多公尺處上月30日傳出森林火災，因地處偏僻，延燒6天後，經森林護管員徒步爬涉及13架次黑鷹直升機吊掛水袋滅火後終於順利撲滅，初估遭燒毀的林地範圍約3.48公頃。

火災發生地點位於鄰近玉里事業區第32林班地，就在玉山國家公園南三段太平溪營地附近，是看天池的紮營處，花蓮林管處獲報後，緊急聯繫空勤總隊支援直升機執行空中勘查及灑水滅火，但因霧茫茫看不見山頭而取消任務。經過空勤不斷嘗試終於在2日完成空投物資。

空勤總隊出動13架次，同時地面派出共44名森林護管員及運補人員上山，經過4天跋涉挺進火場，且都背重裝上山，除了糧食和水，還有救火耙子、鏈鋸等，相當辛苦，直到昨天終於將殘火熄滅。

林管處說，該區多為針葉林，樹種則以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主，初估火場受波及範圍約3.48公頃，實際受害情形及原因尚待調查。

(中時電子報)