為防範新冠肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今 (5)日至新北市政府消防局第一大隊專責防疫溪崑分隊進行慰問，同時分隊進行『疑似新冠肺炎病患』防護衣裝備穿脫、運送防疫措施、後送流程及救護車清潔消毒等演練。

演練內容包括，當第一時間指揮中心接獲通報疑似個案時，防疫分隊依（疑似）傳染病傷病患標準作業程序進行防護衣穿戴，並依衛生局防疫專線指示將病患送往就近隔離醫院，於救護車上依據防疫流程進行關閉空調、開啟窗戶等措施，在載運的同時也會請醫院預先做防護準備，演練展現消防局防疫勤務的嚴謹與辛苦。

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及，新北市一直都以超前佈署的態度應敵，為了強化防疫戰力，率先全國進行防範新冠肺炎社區感染超前部署示範演練。

新北消防全面防疫備戰侯友宜慰問溪崑防疫分隊。（吳家詮傳真）

消防局一直以來都負責載送居家檢疫及居家隔離有症狀疑似嚴重特殊傳染性肺炎患者，前往衛生局指定醫院就醫，截至4月3日止消防局載送疑似新冠肺炎個案已達到187件，這些案件屬高風險及部分確診案件，其中溪崑防疫分隊載送25件，後送醫院有亞東、永和耕莘、雙和醫院等，更遠至林口長庚醫院。

侯友宜也說，第一線防疫人員一定要落實自我健康管理及防疫準備，新北市政府全體上下一心與配合中央政策並肩作戰，一定有能力與市民們共同渡過此次疫情。

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及，新北市一直都以超前佈署的態度應敵。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)