胡瓜主持《綜藝大集合》，找來一群攀岩好手挑戰，他發想新遊戲「拉自己一把」要將繩索綁在身上，將自己往上拉，遊戲非常有難度，連「過關機器」郭忠祐及余思達都鎩羽而歸。胡瓜笑說：「我也不是那麼沒有人情味，只要能將郭婷筠拉起來的人，就可以獲得1萬獎金。」

胡瓜展現大哥風範，先示範一個人要吊拉起「分量十足」的郭婷筠，沒想到完全拉不動還失去重心，臉朝下狠摔，他不死心想說至少拉起「一些些」，猛一用力竟又跌得亂七八糟，超糗結果讓他忍不住笑說：「這一個人要拉起來，除非大象來拉！」

郭婷筠（上）被眾人吊拉起。（民視提供）

值得一提的是，節目開場邀請「2019 HUG Season全國大學嘉年華」-HUG n Dance冠軍舞團「德明財經科技大學舞研社」，開場與藝人、原住民高中生來場世紀舞蹈大PK，最後這場世紀大亂鬥卻因「超不專業」評審胡瓜亂給分，讓現場所有人跌破眼鏡。除了舞蹈BATTLE，胡瓜也安排節目熱門遊戲「熱舞大風吹-記憶版」，但他出題卻是有史以來最巴結電視台的題目，眾人轟笑。

(中時 )