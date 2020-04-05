新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，22歲創作才女夏沐（Melo moon）日前推出防疫神曲《洗手歌》，紅到台灣邦交國帛琉，該國前總統陶瑞賓（Johnson Toribiong）聽到此歌曲大讚夏沐創作實力，欣慰有這麼好的年輕歌手，在疫情蔓延的當下透過歌曲來激勵人心、將台灣防疫知識推廣到全球。

夏沐19歲時應友人邀請，協助當時來台參加地球暖化會議的陶瑞賓翻譯，恰巧她也會咖啡拉花，在陶瑞賓敘舊空檔拉出的3D拉花讓眾人大開眼界，陶瑞賓主動與夏沐攀談，稱讚她3D拉花技術，當夏沐介紹自己是歌手時，陶瑞賓更是吃驚年紀輕輕的小女生怎麼多才多藝，雙方後來透過E-mail往返交流，夏沐還到帛琉參與對方73歲生日家宴，並獻唱祝福歌曲。

夏沐19歲擔任陶瑞賓翻譯。（圖／聲達科技音樂有限公司提供）

夏沐透露自己私下喊帛琉前總統陶瑞賓「叔叔」，「聊天範圍大多圍繞在環保、台灣文化與音樂交流等。」受邀參與他生日家宴時，夏沐還特地送了一個台灣傳統公仔給他，儼然小小的外交大使。夏沐曝陶瑞賓很喜歡台灣文化，最愛吃台灣的百元熱炒，這次還力邀她到帛琉拍攝《洗手歌》MV，但因疫情緣故只好作罷。

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(中時電子報)