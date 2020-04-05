旅遊達人王伯任從德國回台，途經日本成田機場轉機，卻因曾到過德國無法入境日本，不得已只能待在機場，由地勤人員協助在隔離房住一晚；沒想到隔天一收帳單竟高達14萬日幣（約新台幣3.9萬元），讓他當場傻眼，幸有好心的地勤大哥幫忙處理高額的費用，還給了他象徵祝福的1000日圓鈔票。

王伯任在影片中提到，他於4月1日抵達成田機場，原本打算在機場過夜，卻因為新冠肺炎疫情爆發機場停止24H營業；想住旅館又因自己才剛從德國回來，也被禁止入境日本，只能在機場的隔離室渡過一個晚上。

機場的地勤人員將他帶進一個隔離房間，內有一張單人床、沙發、小型流理台和廁所，房間雖小環境卻相當簡潔；隔日，地勤人員帶王伯任前往登機時，給他一張帳單，上面寫著在機場隔離以及檢疫的費用，總共14萬日幣（約新台幣3.9萬元），他當下心想「哇，怎麼那麼貴，是不是一種強迫中獎的概念？」讓他傻在原地。

機場隔離房環境簡潔。（圖／翻攝 王伯任【我的人生、我的RPG】臉書）

機場隔離一晚要價14萬日幣。（圖／翻攝 王伯任【我的人生、我的RPG】臉書）

幸好後來有暖心的地勤大哥幫忙他處理了高額的帳單，大哥事後還偷偷塞了1000日幣給他，並告訴他日幣上面的人像是一位醫生，而在日本給別人1000日幣鈔票有祝福健康、除去疾病的意思，讓他非常感動。

在日本給人1000元有祝福的意思。（圖／翻攝 王伯任【我的人生、我的RPG】臉書）

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(中時電子報)