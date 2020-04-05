關淑怡宣布退出演藝圈。(圖／翻攝自關淑怡IG)

香港歌手關淑怡（Shirley）憑藉一首《難得有情人》走紅，之後唱紅不少經典金曲，奠定她樂壇天后地位，不過近年她負面新聞不斷，頻傳精神不穩，今(4日)凌晨她突在社群發文，宣布退出演藝圈，震撼外界。

關淑怡前年和環球唱片簽約，再戰樂壇，不過雙方合作似乎不愉快，她常在社群發文嗆公司，上個月更指公司不負責任、包庇自己人等，還說不再相信公司：「了結自己，一了百了」，讓粉絲很擔心，今凌晨她又發文，表示經過深思熟慮，決定放棄事業，「我不會責怪誰，也不想毀掉自己名聲」。

她表示自己已完成和唱片公司合約，多年來對音樂事業相當認真，不斷要求改進，但現在卻相當失望，透露見識到最醜陋的一面，卻未有獲得過尊重，她也說自己是被迫做出這個決定，自己是在沒有選擇下退出。

關淑怡2002年因未婚生子退隱，直到2005年復出，近年頻傳情緒不穩，更有不少脫序行為，爆出墜海意外、恐嚇服務生等，鬧上新聞版面，還曾自爆孩子生父是仁波切，生活和演藝事業一樣精彩。

(中時電子報)