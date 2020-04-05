三立都會台十點線大改版，周一推出全新美食節目《就是這味》，邀請各界名人、藝人，分享對自己有特殊回憶的美食，首波邀請胡天蘭、江宏恩及謝忻。去年滿是謝忻版面，社群輿論、眾人撻伐，那段期間謝忻讓自己封閉起來，每當台北工作結束後，深夜獨自開車，趕緊窩回熟悉的城市基隆，位在交流道不遠的仁愛市場，有一個簡單的小攤販，大腸圈、內臟、四神湯幾樣小菜，古早傳統味是謝忻最愛。

從小就來光顧的謝忻是常客，光從阿姨知道她愛吃什麼，就知道她來的次數，謝忻在進食中突然望向顧著攤位的阿姨，忍不住提起勇氣詢問：「阿姨，我做那些事，會不會讓你覺得丟臉？」阿姨聞言大聲吆喝，「丟臉什麼，做錯事的不是只有你一個，整天街上多少人在親，又不是只有你，不要想太多，不要傷心！」謝忻提及她那陣子，日子不知怎麼繼續，阿姨豪氣邀約，「以後你就來我這邊打工，你來這邊吃都不用錢！」阿姨一如往常表現出基隆人的豪爽，感情如同家人一般。

逐漸走出陰霾的謝忻，在錄影期間聊到去年的事情，依然數度哽咽、眼角泛紅，一口口嚥下飽滿的大腸圈，獨自咀嚼，試著不讓自己的淚水滴下，冒著煙的大腸圈，在深夜裡，溫暖了經歷風雨的謝忻，給足她這段期間最需要的安全感。由於小吃攤就在住家附近，謝忻順勢打電話邀請爸爸來吃，於是謝爸爸也上了鏡頭，謝爸爸首次在鏡頭前小小責備女兒，「罵你也沒用，要自己去檢討、去反省，不要去害別人，也不要害我們全家，我最怕人找我麻煩了。」

(中時 )