母親來自越南的許卉真宣導逃逸移工主動到案，即日起享優惠，避免逃逸移工四處「趴趴走」成為防疫漏洞。（移民署提供／李文正台北傳真）

移民署台北市服務站為防範新冠肺炎，本月初利用「胖卡出任務」活動，宣導越南端午節配戴香包的古老傳統，利用香包內的各種辛香料讓蚊蠅不敢近身，同時宣導逃逸移工「擴大自行到案」專案，鼓勵逾期居、停留人士在「優惠期」主動投案，可獲得「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署台北市服務站已經強防疫防範，入口處對於所有申辦案件民眾量額溫、酒精消毒等措施，配合防疫需要，減少防疫破口，達降低在台逾期居、停留外來人口，同步推出「擴大自行到案」。

蘇表示，自4月1日起，逃逸移工只要能主動投案，原本依逃逸時間長短，將裁罰2000到1萬元，現採法定最低額度罰鍰2000元，同時可免予收容、免除禁止入國，希望逃逸移工即日起利到6月30日止的「優惠期」，不要再四處「趴趴走」，由移民署協助盡快返回母國。

另外，「胖卡出任務」全省走透透活動，本月初來到台北服務站，由母親來自越南的許卉真擔任親善大使，宣導越南古老香包，並分送給現場民眾，不僅讓民眾了解越南文化外，也可因香包內中藥藥草味，讓蚊蠅不敢近身，增強自身抵抗力。

(中時 )