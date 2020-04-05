新冠肺炎持續延燒，中央疫情流行指揮中心為避免疫情擴散宣布4日起，搭乘大眾運輸乘客強制戴口罩，北捷昨運量共81萬人次，約8000人勸導後戴上口罩，另有900人在勸導後離開車站未搭乘，尚無開罰情形。

北捷表示，配合強制戴口罩的措施，如經勸導不聽，可開罰3千元至1萬5千元罰鍰，北捷統計昨運量約81萬人次，約8000人勸導後帶上口罩，另有900人在勸導後離開車站未搭乘。

(中時 )