強制戴口罩首日 北捷900人未戴被勸離 13:342020/04/05 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搭乘大眾運輸乘客強制戴口罩，北捷昨運量共81萬人次，約8000人勸導後戴上口罩，另有900人在勸導後離開車站未搭乘。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，中央疫情流行指揮中心為避免疫情擴散宣布4日起，搭乘大眾運輸乘客強制戴口罩，北捷昨運量共81萬人次，約8000人勸導後戴上口罩，另有900人在勸導後離開車站未搭乘，尚無開罰情形。 北捷表示，配合強制戴口罩的措施，如經勸導不聽，可開罰3千元至1萬5千元罰鍰，北捷統計昨運量約81萬人次，約8000人勸導後帶上口罩，另有900人在勸導後離開車站未搭乘。 (中時 ) #口罩 #北捷 #疫情 #運量 #勸離 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩別亂丟！環保署宣布即日起「加重罰鍰」最低3600元 22:312020/04/01 生活 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩 04:102020/04/03 國際大事 新加坡不再盲從WHO 將分發可重複使用口罩 21:182020/04/03 國際 美防疫大轉彎 川普籲戴口罩 04:102020/04/04 國際大事 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 發燒空姐曝台灣疫情真實情況：病房全滿了 - 生活 觀光局長下台 林佳龍：周永暉調參事 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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