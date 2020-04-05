觀光局長周永暉遭調任交通部參事。（本報資料照）

交通部觀光局同仁因「接待」染疫事件，觀光局長周永暉自請處分，交通部長林佳龍今日表示，周永暉調任為交通部參事。周永暉立即透過觀光局公關室發布聲明，強調整起事件自認跟他並無關連，但因身為局長，長官要如何認定、決定，他會完全尊重。

周永暉表示，有關前幾天機場旅客服務中心同仁不幸染疫的這件事，長官所稱的「公器私用、特權、隱瞞實情」等等，我自認跟我個人並無關連，且事件從頭到尾我也完全遵照行政程序做了我本分該做的事，但因身為局長，今天長官要怎麼認定及決定我沒有意見，也會完全尊重。

周永暉說，換言之，如果長官或社會大眾認為此事觀光局要負起責任，那麼由局長摡括承受，我覺得也是理所當然，個人毫無怨言，但希望事件就此打住，畢竟疫情當前，觀光旅遊界受傷慘重，眼前觀光局還有很多事要做，希望我們大家讓觀光局同仁專心去協助業者抗疫及紓困，也期待各界對觀光局同仁的努力多予鼓勵，謝謝大家。

(中時 )