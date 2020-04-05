NFL新英格蘭愛國者隊老闆卡夫特(Robert Kraft)前日派出球隊的「6冠愛國者」波音767飛機前往大陸，載回120萬片N95口罩，其中30萬片捐給紐約州，他的善舉獲得媒體讚賞與紐約州長感謝。

卡夫特向大陸買了170萬片口罩，但飛機只裝得下120萬片，其餘的要另外運回。加上籃網老闆蔡崇信夫婦又幫忙從大陸買來2000個呼吸器、17萬個護目鏡、260萬片口罩，紐約州長古莫(Andrew Cuomo)說：「我們終於盼來一些好消息。」

愛國者老闆卡夫特去年在華人色情店買春被抓，這次他證明自己只是一時糊塗，他實際上是個好人。愛國者隊原是紐約噴射機隊的宿敵(如同美職棒的洋基紅襪)，卡夫特此舉喚起了眾人的團結意識，《紐約郵報》以頭版全版向他致謝。

遊騎兵韓國球員秋信守捐出19.1萬美元，給全隊的191位小聯盟球員(每人1000美元)。太空人韋藍德(Justin Verlander)捐出他個人的補貼薪資。

《紐約郵報》報導，洋基老闆史坦布瑞納(George Steinbrenner)也幫了不少忙，但他婉拒被寫進新聞裡，「我的滿足感來自於幫助人，而不是被四處傳頌。」該篇報導稱讚，這些大老闆和球員的義行都令人敬佩。「體壇最棒的時刻，出現在這場防疫大戰中。」

(中時電子報)