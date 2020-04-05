侯友宜致贈水果給防疫專責分隊同仁。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今 （5）日至新北市消防局8個防疫專責分隊之一的溪崑分隊慰問，分隊現場模擬「疑似新冠肺炎病患」載送流程，包括防護衣裝備穿脫、運送防疫措施、後送及救護車清潔消毒等演練。侯友宜致贈水果給分隊同仁，感謝第一線防疫人員的辛勞。

侯友宜表示，特別來看防疫分隊，最主要是要同仁們了解，疫情並沒有舒緩，絕對不能鬆懈，所以來除了鼓勵同仁以外、更重要提醒同仁SOP的但標準動作程序，絕對一步都不能有所疏忽。

侯友宜說，演練中看到同仁從穿著防護衣、防護鏡到鞋套脫卸的整個過程，都要做好完全的檢視，逐項的盤點，動作標準一致，然後才盥洗，整個過程完整才能保護自己，也保護別人。

侯友宜指出，這段時間，新北市8個防疫分隊已運送197件新冠肺炎患者，任務辛苦、危險、壓力又大，謝謝最辛苦的防疫專責消防夥伴，大家一起加油，防疫期還沒有過，大家繼續努力，才可以做到萬無一失。

(中時 )