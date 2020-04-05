挪威沙灘排球選手伯恩森和愛犬一起打排球。

新冠肺炎疫情尚未趨緩，待在家中是最好的防疫措施之一，挪威沙灘排球選手柏恩森就在住家附近的迷你足球場架起球網，和家人及愛犬琪雅拉一起打排球，可愛的影片發布17小時已經吸引將近4萬人觀看。

影片中可看到柏恩森和愛犬琪雅拉一組，和家人來場友誼賽，琪雅拉用口鼻頂球，儼然成了一個協助攻擊手的舉球員，美國體育網站ESPN分享這段影片，稱讚琪雅拉是正港運動員。

柏恩森之前也分享過和愛犬打排球的影片，甚至還幫琪雅拉開了一個Instagram帳號。

(中時 )