影》狗狗打排球 舉球技巧高超 13:182020/04/05 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 狗狗打排球，技巧還挺不錯的。（取自伯恩森IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威沙灘排球選手伯恩森和愛犬一起打排球。 新冠肺炎疫情尚未趨緩，待在家中是最好的防疫措施之一，挪威沙灘排球選手柏恩森就在住家附近的迷你足球場架起球網，和家人及愛犬琪雅拉一起打排球，可愛的影片發布17小時已經吸引將近4萬人觀看。 影片中可看到柏恩森和愛犬琪雅拉一組，和家人來場友誼賽，琪雅拉用口鼻頂球，儼然成了一個協助攻擊手的舉球員，美國體育網站ESPN分享這段影片，稱讚琪雅拉是正港運動員。 柏恩森之前也分享過和愛犬打排球的影片，甚至還幫琪雅拉開了一個Instagram帳號。 席爾佛告訴川普 NBA願帶頭復賽 MLB》韋藍德偕辣妻發聲 薪水全捐抗疫情 (中時 ) #琪雅拉 #柏恩森 #愛犬 #排球 #一個 也許您會感興趣 推薦閱讀 毛孩亂竄釀禍 警方開罰飼主 04:102020/04/01 地方新聞 光良寫歌紀念愛犬 懊悔未能陪牠到最後一秒 13:422020/04/03 娛樂 光良想念去世3年愛犬 錄音崩潰「哭到不行」 17:062020/04/03 娛樂 新冠肺炎肆虐李婭莎困上海 宣傳期中斷陪家人：因禍得福 19:562020/04/04 娛樂 李婭莎因疫得福樂陪家中三寶 04:102020/04/05 娛樂新聞 體育熱門新聞 MLB》韋藍德偕辣妻發聲 薪水全捐抗疫情 - 體育 影》狗狗打排球 舉球技巧高超 - 體育 NBA》蔡崇信捐2000個呼吸器 紐約州長致謝 - 體育 體壇大團結 兩老闆捐430萬片口罩 - 體育 SBL》打架了！賈西亞與布拉同遭驅逐 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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