新竹市政府「汀甫圳通學步道環境改善工程」，成功讓乾淨的水圳重見天日，成為城市的新祕境。（陳育賢攝）

新竹市「汀甫圳通學步道環境改善工程」5日完工，市長林智堅（右）特別前往視察。（陳育賢攝）

位於新竹市交通大學博愛校區南側的汀甫圳，過去長期髒亂惡臭，為居民眼中的臭水溝，市府去年斥資4000餘萬進行「汀甫圳通學步道環境改善工程」，成功讓乾淨的水圳重見天日，長達1.4公里的步道也一併完工啟用，成為城市的新祕境。

市長林智堅今天前往視察汀甫圳時表示，他童年時期曾在汀甫圳抓魚蝦，這裡有很多人的童年成長回憶，這次克服數10年來的難題，終讓惡臭的水溝變身為友善步行綠廊，重回市民的生活。

市府都發處指出，汀甫圳引頭前溪水，流經十八尖山、交大博愛校區南側，最後至香山入海，見證百年新竹發展史，目前仍肩負重要灌溉功能。

但隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂、充滿違建、雜亂管線充斥，變成居民厭惡的臭水溝，此次工程整合灌溉水圳、人文地景、科技校園，除帶來親水、多元生態，創造優質步行環境外，更強化交大在地連結，展現開放友善校園與在地對話溝通的意義。

而在打開水圳過程中，市府還克服了3大難題，包括耗時1年與周邊18戶住戶溝通合作，撤掉水圳周邊地上物，其中東山街更有住戶退縮私有地，讓細心照顧的自宅大樹成為步道1景。

另，博愛街到東山街600公尺路段，也與交大合作打開校園圍牆，讓水圳步道得以全線串聯；最後再經工程整理，終於讓水圳重見天日，未來市府會協調住戶做好油水分離，持續淨化水環境，步道綠帶與水藍帶合一，讓汀甫圳成為城市休閒新祕境。

此外，汀甫圳通學步道工程最大亮點，是學府路至寶山路串起共1.4公里的城市綠廊，沿線設置座椅、活動平台、廣植樹木及植栽，最特別是設計跨圳便橋，美學提升同時更兼具便利性。

(中時 )