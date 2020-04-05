交通部觀光局桃機旅客服務中心員工因「接待」確診主管之子，疑致兩人染新冠肺炎，連員工五歲兒子也遭殃確診。交長林佳龍今早受訪表示，觀光局長周永暉自請處分，調任為交通部參事，局長一職由副局長張錫聰暫代。

據了解，行政院長蘇貞昌不但同意交通部調查結果，認周永暉有行政督導不周之責，予降調為交通部參事，對原主祕林坤源指示員工接待兒子害人染疫，也要求交通部事後行政調查完成務必嚴懲。

林佳龍今天上午到指揮中心開會時表示，觀光局長周永暉已自請處分，交通部經調查後，也同意予以調職，由張錫聰代理觀光局長。林佳龍表示，作為主管機關，周永暉有監督不周疏失之處，他自請處分。

外界對交通部對觀光局的調查都睜大眼睛在看，對先前處分將林坤源調為非主管職拔官，降調職等為簡任祕書且記一大過，外界仍批評官官相護。而過程中前主祕林坤源對案清有所隱瞞，且觀光局一開始懲處僅將林坤源與企劃組組長對調，林佳龍一度震怒，更是不滿，認為周永暉第一時間檢討並沒有到位，有行政責任，交由交通部進一步調查。

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