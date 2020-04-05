大溪老街前3天湧入3萬4千人 桃環保局急消毒 13:392020/04/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假民眾出籠遊玩，大溪老街在前3天就湧入34000多名遊客，桃園市環保局5日一早針對火車站、老街進行消毒。（桃園市環保局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假民眾出籠遊玩，大溪老街在前3天就湧入34000多名遊客，桃園市環保局5日一早針對火車站、老街進行消毒。（桃園市環保局提供／賴佑維桃園傳真） 清明連假民眾出籠遊玩，大溪老街在前3天就湧入34000多名遊客，桃園市環保局5日一早8時就開始作業，針對桃園、中壢火車站、夜市商圈及大溪老街景點等公共環境進行預防性防疫消毒。 桃園市風景區管理處指出，今年大溪老街在連假前3天有34370遊客，石門水庫則有28616，竹圍漁港、慈湖，都有超過16000人的遊客湧入。 桃園市環保局防疫消毒大隊5日一早就針對桃園、中壢火車站、夜市商圈及大溪老街景點進行預防性防疫消毒，也避開民眾聚集時段，希望民眾假期也可以有安全、健康的環境。 (中時 ) #老街 #大溪 #消毒 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗防疫消毒大隊 啟動加強公共場域大消毒 16:412020/04/01 生活 防疫第一！新莊警分局自製次氯酸水供警使用 18:312020/04/01 生活 疫情期間少說話 出租車司機惦惦 04:092020/04/02 焦點新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 清明連假 台中加強公共區域消毒 09:052020/04/02 生活 拚消毒零死角！環保署：籲業者與防疫消毒大隊共同落實消毒作業 13:082020/04/03 生活 避免群聚感染 大溪警方老街宣導安全社交 17:152020/04/04 生活 威淨呼吸器消毒機 搶市 04:092020/04/05 產業特刊 清明連假人潮退去 台東縣府漏夜消毒 11:462020/04/05 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 發燒空姐曝台灣疫情真實情況：病房全滿了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 鍾南山推2食物 抗新冠肺炎提升免疫力 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。