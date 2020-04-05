清明連假民眾出籠遊玩，大溪老街在前3天就湧入34000多名遊客，桃園市環保局5日一早針對火車站、老街進行消毒。（桃園市環保局提供／賴佑維桃園傳真）

清明連假民眾出籠遊玩，大溪老街在前3天就湧入34000多名遊客，桃園市環保局5日一早8時就開始作業，針對桃園、中壢火車站、夜市商圈及大溪老街景點等公共環境進行預防性防疫消毒。

桃園市風景區管理處指出，今年大溪老街在連假前3天有34370遊客，石門水庫則有28616，竹圍漁港、慈湖，都有超過16000人的遊客湧入。

桃園市環保局防疫消毒大隊5日一早就針對桃園、中壢火車站、夜市商圈及大溪老街景點進行預防性防疫消毒，也避開民眾聚集時段，希望民眾假期也可以有安全、健康的環境。

(中時 )