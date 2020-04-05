嘉義市世賢路三段雙排大葉桃花心木的葉色層次繽紛，浪漫爆表。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

攝影愛好者捕捉大葉桃花心木的浪漫美景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市世賢路三段的分隔島綠地長廊，種植整排近千棵桃花心木，宛如「嘉義市的綠色之肺」，春夏交替的四月間，落葉隨風飛揚飄落，落葉歸根，鋪滿步道，散步其間有如踩著紅褐色的厚厚地毯，媲美韓劇《愛的迫降》的美景。

嘉義市政府建設處表示，大多數樹木在秋天換葉，桃花心木卻是春天落葉、夏日開花、秋天結果，非常獨特，世賢路三段種了約1000株，春暖花開時節，唯獨此處能欣賞秋天的景致，最近吸引很多愛好攝影的人捕捉這個季節限定的殊景。

從高空俯瞰，又有一番不同的景致，樹稍有蒼綠、黃綠、褐色葉色，多層次交織出如漸層布幔的顏色，春風徐徐，秋景映目，令人有奇妙的心靈感受。

市府表示，目前世賢路三段正在施工，建議民眾在嘉義市新民路、世賢路口段的快慢車道綠帶散步賞桃花心木，防疫期間也能散心、運動，保持安全社交距離，戴口罩及勤洗手，保護自己也保護別人。

(中時 )