郭彥均在《WTO姐妹會》表示小時候名字其實是叫「郭維昭」，猜測因兒時喝較多配方奶，導致成長過程中身體比弟弟郭彥甫來的虛弱，「當時只要一曬太陽就很容易流鼻血，於是媽媽就帶我們找民俗老師算命。」殊不知，老師算了算直接建議換名字，因為他說：「不換的話可能活不過18歲。」

現場來自葉門的少迪突發奇想，要替主持人莎莎改名叫「李雅琳」，聽得莎莎一頭霧水。原因是少迪有次作夢，夢到在健身房舉啞鈴時，突然有個漂亮的女生向他求教學，「因為我希望那位女生是莎莎，就把她取名是『雅琳』。」莎莎好奇反問：「那為什麼我姓李？我有自己的姓耶？」對方則回：「因為我姓李，你要跟我姓阿！」浪漫告白讓眾人驚呼，莎莎則直接打槍對方回應：「謝謝你的喜歡，我會繼續加油，讓更多人喜歡我。」

越南秋姮坦言剛學中文時就常因中文難辨別而唸錯字，一次還將田馥甄名字唸成「田O瓶」；美國那三牛也分享美國人剛學中文時，都希望自己的中文名帶有強壯的意思，會特意選「強、肌、龍」等字，但老師很聰明的告訴學生明天考試要寫自己名字時，大家就會因為筆劃多紛紛放棄，改為選擇「王一、小力」等比劃少字。

(中時 )