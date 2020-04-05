歐美新冠肺炎疫情惡化，全球確診人數超過110萬例，累計6.4萬人死亡。這次疫情引爆全世界大災難，民眾陷入痛苦與恐懼之中，大家最關心疫情何時能緩趨，從星象角度觀察，星座專家陳謙之認為，9月中旬木星順行之後，疫情或可消退，否則要等到明（2021）年1月初才能緩和。

目前美國確診已突破30萬例，攀升至全球第一，遠遠超越12.6萬例居第二的西班牙，淪為全球疫情震央。

美國總統川普3月中旬曾警告，疫情可能要到7、8月才可獲得控制，但也可能要更久；美國華盛頓大學醫學院上周表示，接下來4個月可能會在美奪走逾8萬人生命，且6月前疫情恐難退燒。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）日前示警，新冠肺炎疫情可能周期性復發，第二波有機會在秋天捲土重來。不過，他強調，若疫情回馬槍，美國的準備將遠比現在好得多。

百年一遇大瘟疫侵襲，全世界陷入痛苦與恐懼之中，星座專家陳謙之從星象角度分析，土星與冥王星兩大凶星於2020年1月1日在摩羯座合體，亦即形成0度的強調相位（負能量），人們會感受到極大的壓力，甚至帶來毀損的變化和悲傷。

土星在占星學中代表第一凶星，主宰的疾病就是肺炎，還有支氣管炎、硬化症、憂鬱症等；冥王星則代表死亡之星，主宰的疾病就是病毒感染，還有難以查出病因的疾病、難以治癒的疾病等。

他舉2003年爆發的非典型肺炎SARS為例，其罪魁禍首也是冥王星和土星，但當時並非兩凶星合體，而是冥王星與逆行中的土星形成180度的對立相位（負能量），也就是凶相位，此天象代表要發生大轉變，甚至是大毀壞，讓原本擁有的人事物瞬間消失，面對人生劇變讓人措手不及。

新冠肺炎疫情從大陸燒向歐美等其他國家，各國採取封城封國的措施，民眾出遊、消費等經濟活動幾乎停擺，衝擊全球經濟成長，股市、油市瘋狂暴跌。陳謙之解釋，天王星為占星學中第一怪星，代表變動和不可預測，而它也與土星形成90度的挑戰相位（負面能量），成為疫情問題最大的變數，由於天王星目前位在掌控各種投資理財的金牛座上，因此對股票、期貨和基金等造成影響。

目前大家最關心疫情何時能夠趨緩，陳謙之認為，9月13日起木星順行，之後土星也於9月29日開始順行，因此土冥合體帶來的各種疾厄可望在9月中旬後逐漸化解，否則就要等到明（2021）年1月8日後，土冥正式拆夥，疫情才能露出曙光。

(中時電子報)