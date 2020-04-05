清明連假4天台南市觀光景點湧入大量遊客，引發新冠肺炎病毒感染疑慮，台南市4處景點被中央發布國家級警報，台南市環保局5日在各景點進行全面消毒，鬧區老街因為人多，消毒工作延後暫緩。

新冠肺炎疫情已有感染源不明的本土確診案例，避免疫情在連假人潮之後擴散，環保署4日發布國家級警報，公布包括墾丁在內的全台11處景點為消毒重點區域，台南市虎頭埤水庫、烏山頭水庫、關子嶺風景區與湖境度假會館等4處人潮聚集的景點都上榜。

台南市環保局5日成立消毒大隊，出動5台消毒車、3台背負式消毒機與15名工作人員，除了到4大指定景點噴灑次氯酸水，市區的百貨公司、各處公車停靠站、夜市與商圈都是消毒地點，部分老街因為尚有人潮，消毒工作延後。

台南市長黃偉哲日前剛視察花園夜市，以日本連假後確診人數暴增為例提出警告，認為民眾若未落實保持防疫社交距離（室內1.5公尺，室外1公尺），擔心這波連假出遊潮引來疫情擴散，5日指示環保局徹底消毒各地人潮聚集處，希望降低感染機率。

台南市環保局清淨家園管理科表示，消毒工作將持續數日，還給民眾一個安全無毒的公共空間。

(中時 )