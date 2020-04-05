一名30多歲青年，昨天（4日）下午在蘭嶼潛水時，疑似潛水深度過深，在水中昏迷，被潛友拉起後，發生連續吐血現象，空中勤務總隊今早派出黑鷹直升機將他後送台東馬偕醫院。
空中勤務總隊表示，該名潛水客昨天下午在潛水時，應該是沒有注意水深，所以潛得太深了，在水中就昏迷，被潛友發現後拉上岸，接著就發生連續吐血現象，但昨天下午天氣不好不能用直升機後送，所以就在蘭嶼衛生所收容急救，今天早上天氣好轉後，才派黑鷹直升機進行後送。
(中時電子報)
一名30多歲青年，昨天（4日）下午在蘭嶼潛水時，疑似潛水深度過深，在水中昏迷，被潛友拉起後，發生連續吐血現象，空中勤務總隊今早派出黑鷹直升機將他後送台東馬偕醫院。
空中勤務總隊表示，該名潛水客昨天下午在潛水時，應該是沒有注意水深，所以潛得太深了，在水中就昏迷，被潛友發現後拉上岸，接著就發生連續吐血現象，但昨天下午天氣不好不能用直升機後送，所以就在蘭嶼衛生所收容急救，今天早上天氣好轉後，才派黑鷹直升機進行後送。
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