新冠肺炎疫情持續延燒，許多縣市在清明連假時「歡迎民眾出國旅遊」，但外界觀察多數民眾散心時並未配戴口罩及社交安全距離，因此，環保署今天要求針對昨天發布災防告警的11個景點消毒外，也要求包括台南大東夜市、台南花園夜市、台東觀光夜市等各大夜市消毒，另因應北返人潮，台北市也將針對台北車站、西門町商圈周邊消毒。

中央流行疫情指揮中心昨天針對包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等及墾丁觀光景點發布警報，提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

環保署環管處處長蔡玲儀證實此事將針對11景點消毒此事並表示，「11景點最晚今天下午前完全消毒」，除了將在11個人潮較多的景點消毒外，除此之外，也將針對各大夜市、交通場站消毒，她舉例，如因應北返人潮，台北市今天也會針對西門町商圈、台北車站商圈周邊進行消毒。

蔡玲儀提及，目前補助的方式是由環保署補助地方政府利用原有的3千餘名消毒人力加班費、藥劑費等費用。

(中時 )