新北市板橋警分局查緝槍枝，日前持搜索票至樹林區44歲林姓男子住處搜索，意外發現林嫌在衣櫃裡栽種大麻，遂一併偵辦，林嫌竟向員警抗議，「搜索票上面寫查槍，不能抓我毒品！」員警反問，「難道要我當作沒看到嗎？」林嫌無言以對。偵訊後，全案以毒品、槍砲罪嫌送辦。

板橋分局根據線報，持搜索票前往林嫌住處查緝，員警上門時，林嫌家人企圖滅證，欲將安非他命倒入馬桶內沖掉，幸好被員警及時阻止。

警方查獲林嫌在衣櫃裡種植大麻。（王揚傑翻攝）

警方現場查扣改造槍枝半成品及改造工具一批，員警打開林嫌房間衣櫃察看，赫然發現小型植栽場，不但有3組照明設備、小風扇、除濕機，還有15盆已經發芽的大麻幼株及大麻種子一罐，林嫌擔心罪加一等，情急下向警方抗議，但警方不予理會，現場查扣帶回偵辦。

林嫌坦承持有安非他命及種植大麻，但否認改造槍枝販售。偵訊後，警方依毒品危害防治條例、槍到彈刀管制條例將林嫌移送檢方偵辦。

警方查獲林嫌改造槍枝及種植大麻。（王揚傑翻攝）

警方查獲林嫌在衣櫃裡種植大麻。（王揚傑翻攝）

(中時 )