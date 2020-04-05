新冠肺炎疫情延燒，政府推出口罩實名制後，藥局仍可見許多排隊人潮。作家苦苓日前點出，現在還在排隊買口罩的應該只有四種人，引來許多議論。對此，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」直言，有時候他常在想，這些只會挖苦人的渣子，什麼時候會得到報應呢？引來許多網友感嘆表示「口德真的很重要」、「不是不報時間未到。造口業者自做自受」。

苦苓日前表示，現在還在路上排隊買口罩，應該只有四種人。包括一、年紀不大，卻不長進，不去學網購口罩的人。二、年紀大，但是子女不孝，不來幫他們網購、代領口罩的人。三、年紀大，用不到那麼多口罩，卻非要買來放著才安心的人以及閒著沒事，就是想出來排排隊、看看人的人。

該文章引來許多議論。杏仁哥則在臉書表示，有時候他常在想，這些只會挖苦人的渣子，什麼時候會得到報應呢？

網友也紛紛表示「口德真的很重要」、「不是不報時間未到。造口業者自做自受」、「相由心生，沒有慈悲心，沒有苦民所苦，悲天憫人之心，早晚遭天譴」、「只會刷存在感沒有一句好聽的話」、「有同感！終會有報應」、「口無遮攔，沒有同理心，沒有道德心，沒有善心」、「他這人不值得大家浪費精神去說他」、「沒有水準亂批評的人」、「台灣最不缺的就是嘴臭的人」、「這個人管太多了真丟臉」。

(中時電子報)