陳曉東本月底將在橫店開拍新戲，他與太太王妤嫻及兩個女兒一家四口日前先返回北京，隨即入住當地一間酒店接受14日隔離，夫婦倆分住兩間套房，一對女兒則跟著媽咪；陳曉東昨受訪表示： 「因為月底要到橫店開工，所以先抓好直飛航班，和家人一起回來，不然個別回的話，將分別在不同地點單獨隔離。我們被安排入住一間溫泉酒店，由於兩個大人不能在一起，因此我自己一個套房，孩子和他們媽媽就安排在隔壁另一間，靠電腦視像聯絡。」

一向疼愛妻女的陳曉東表示：「防疫措施很嚴謹，我們乘車抵達酒店後，一落車馬上有人用消毒藥水為我們噴行李箱，酒店門外亦24小時有警車守候。辦理入住登記時，除提供口罩、酒精消毒紙巾、酒店的隔離指引及每日體溫測量記錄表外，還給我整瓶消毒液。」透露進房後第一時間用酒店準備的消毒水到處消毒，而熱愛運動的他考慮到獨守房間的14日期間，自己必然要在房間內活動一下身體，怕跳動時會引發塵埃飛起，因此用消毒水噴完地板後又擦一遍，做足安全措施。

陳曉東感謝酒店相關人員將一切都安排得很專業，也關切前線檢疫、醫療工作人員辛苦，他說：「房間有水和生活用品，早午晚有人送餐，但因為沒有房內服務，所以一切自己打理，並且不接受外賣。我看過一遍後，發覺自己準備的乾糧不夠多，如果早點了解情況，應該會多準備1、2個行李的用品。」表示會趁這段時間熟讀劇本，為月底的新戲做好準備。

(中時 )