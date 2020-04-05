中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，昨(4)日國內新增868例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計36,304例(含32,278例排除)，其中363例確診(今日新增案356至363)，分別為312例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人二採陰性、1人二採檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,157,764例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國305,820例、西班牙124,736例、義大利124,632例、德國85,778例及中國大陸81,669例為多；病例中63,846例死亡，新增5,793例，以義大利15,362例、西班牙11,744例、美國8,291例、法國7,560例及英國4,313例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )