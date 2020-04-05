陳德容分享「怎麼哭才美」的秘訣，眼淚含在眼眶打轉，但不能掉下來，才能讓人「生憐」而非「生厭」，佩戴CHAUMET最受歡迎的BEE MY LOVE系列珠寶和彩寶雞尾酒戒，顧盼生姿。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Tory Burch）

CHAUMET全新HORTENSIA系列鑽石項鍊，主石為11.66克拉枕形切割藍寶石，價格店洽。（CHAUMET提供）

CHAUMET全新HORTENSIA系列繡球花鑽石手鐲， 399萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET全新HORTENSIA系列藍寶石鑽石耳環，價格店洽。（CHAUMET提供）

CHAUMET全新BEE MY LOVE系列紫水晶玫瑰金雞尾酒戒，55萬9000元。（CHAUMET提供）

CHAUMET全新BEE MY LOVE系列綠碧璽白金雞尾酒戒，124萬1000元。（CHAUMET提供）

以《梅花三弄》、《一簾幽夢》等電視劇走紅華人市場的陳德容，完美詮釋瓊瑤小說中楚楚可憐、清純玉女的苦旦角色，尤其是幾場經典哭戲，哭得梨花帶淚、肝腸寸斷，迄今仍無人能出其右。陳德容笑說，要哭得美可是有訣竅的，不能盡情放肆，而要點到為止，才能讓人「生憐」而非「生厭」。

近日新冠肺炎疫情延燒，陳德容的拍戲工作停擺，旅遊計畫也被迫取消，一聽到本報CHAUMET珠寶時尚專題的邀請，二話不說立刻應允，拍攝當天陳德容一早就進棚妝髮，難掩好心情，還不藏私分享「女人要怎麼哭才美」的獨門秘訣。

「眼淚是女人的武器，要善用，不能濫用！」陳德容說，女人傷心落淚時，絕對不能哭得太過盡情，最忌諱哭得唏哩嘩啦、涕泗縱橫，會讓人感覺個性太過驕縱、胡鬧撒潑，而且醜態百出，令人討厭。最好把悲傷的情緒收一點，淚水含在眼眶打轉而不掉落，最好能帶一點傲氣與不服輸的倔強，也能保住最後一點尊嚴。

陳德容笑說，拍戲時為了怕情緒失控，她會深深倒吸一口氣，把即將掉下來的眼淚鼻涕HOLD住，這樣才不會哭紅了眼睛鼻子、弄糊了眼妝，萬一忍不住，她會把頭低下或撇開，躲開攝影機的鏡頭。

只不過拍哭戲既傷身又傷神，拍《梅花三弄》首部一連哭了半年，休息一個月又接拍《梅花三弄》續集，又哭了半年，讓楊德容有點吃不消，後來還入戲太深，有點走不出來，「我那時才18歲，還沒談過戀愛，就已經在戲裡愛得死去活來了！」回憶起昔日拍哭戲的點滴，陳德容忍不住笑了。

陳德容接受本報邀請進棚拍攝CHAUMET珠寶時尚專題，佩戴HORTENSIA系列鑽石項鍊和手環，以及近幾年廣受歡迎的BEE MY LOVE系列珠寶，以超強的巨星氣場詮釋千萬珠寶的高貴典雅。她笑說，佩戴珠寶可以增加氣場、趨邪避凶，還可以讓心情變好，「只要是女人，沒有不愛珠寶的！」

(中時 )