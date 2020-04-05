新冠肺炎疫情持續蔓延，清明連假不少地區都湧入大量民眾，就怕引發群聚感染，疫情指揮中心特別示警。不過，有網友認為，疫情中心指揮官陳時中僅宣導外出要戴口罩或保持社交距離，恐造成潛在危險，使防疫出現破口。

日前陳時中指出，在與非特定人士或公共場合，應維持至少1公尺的社交距離，否則就要戴口罩。對此，PTT網友表示，這幾日透過新聞畫面可以看到，墾丁、旗山老街等地區遊客大爆滿，且一半以上都沒有戴口罩、沒有保持社交距離，「這可能是台灣防疫的大破口。」

該網友認為，因陳時中在記者會說，戴口罩或保持社交距離，但歐美也強調社交距離，感染人數還是拚命上升，理論上，台灣一開始戴口罩是比較安全的保護，但陳時中說戴口罩或保持社交距離，這可能使更多人不戴口罩，尤其海歸者，誰知道他們有沒有潛在各遊覽區呢？

其他網友則表示，「你覺得去那邊玩的人會聽陳時中嗎，說不定他是誰都不知道」、「事實證明勸導沒用，只能法令」、「講沒用啦，出事變嚴重人們才會怕」。

一部份的人認為這不能怪陳時中，「時鐘（時中）真的很棒，不要罵他，他盡力了」，陳時中並沒有做錯什麼，也不是人民的素質問題，而是人的劣根性如此，「簡單來說，沒有說不能=可以」，各位還是好好保護自己。

(中時電子報)