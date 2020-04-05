(15:47 更新內文) 昨日一起不知明感染源的本土個案，指揮中心今(5)日公布感染源，指揮官陳時中表示，北部男店員案352的感染源就是案301，案301是美國返台確診的實踐大學老師，兩人曾有過約一小時的面對面相處時間，研判為案301傳染給案352。
昨確診的男店員案352，指揮中心今天證實曾與案301在家一同喝茶長達一小時，而案301的身分就是先前爆出的實踐大學兼任教師，曾在2月20日至3月2日赴美旅遊，雖然返國後都待在家進行居家檢疫，但卻在檢疫期間找案352來家中喝茶，最終造成傳染。指揮中心發言人莊人祥指出，案301確實都待在家，但是似乎是忘了提供案352曾到家拜訪的資訊，詳情還需進一步了解。
案352是一位40多歲獨居男店員，昨疫調發現，他近期沒有出國旅遊史，且上班都有戴口罩。陳時中今進一步說明，案301是3月2日自美返台，6日發病，21日和案352一起喝飲料1個鐘頭。
(中時 )
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