陳時中表示，蒸好的口罩熱熱得不錯。(指揮中心提供)

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阿中部長示範電鍋消毒口罩遭虧沒煮過飯 戴了大讚：熱熱的不錯

國內口罩產量雖已提升，但民眾仍僅能每兩周購買一次，因此用量上仍然必須樽節，中央流行疫情指揮中心今天示範如何用電鍋乾蒸口罩殺菌，呼籲民眾可多加利用家中電鍋將口罩殺菌，延長使用壽命。等待8分鐘後指揮官陳時中馬上試戴，大讚「熱熱的不錯」。

今天疫情指揮中心現場示範如何乾蒸口罩消毒，先是在內鍋裡放鍋架，再放入電鍋，不能放水，按下開關後等3分鐘跳起，再悶5分鐘後就完成了。

指揮中心表示，透過電鍋乾蒸口罩的方式確實能延長口罩的使用時間，乾蒸後的口罩對細菌的過濾效率仍然能維持在99％以上，因此民眾可無須擔心乾蒸後的口罩性能會大幅衰退。

指揮中心指出，透過電鍋乾蒸口罩無須在內鍋加水，因為加水乾蒸後會影響口罩的靜電層材質，此外用酒精消毒、或是在電鍋內加入精油等方式都不適宜，若口罩有明顯髒汙、破損，也不建議使用電鍋乾蒸。

衛福部食藥署說明，電鍋乾蒸口罩是經實驗證實有效，但其他如烤箱、微波爐、氣炸鍋、負離子吹風機、殺菌型烘碗機，部分電器雖看似有效，但因操作不當恐發生危險，且尚需實驗證實，因此暫不推薦民眾使用。

至於乾蒸後的口罩會不會有味道？指揮中心強調，口罩戴久有異味是因口水上的細菌繁殖所造成，透過電鍋乾蒸後可殺死細菌，口罩也不會有任何異味，指揮官陳時中今也在記者會上試戴乾蒸後的口罩，掛保證表示乾蒸後的口罩完全無異味。

一般民眾平日使用完口罩該如何保存？指揮中心表示，不建議使用後的口罩放在夾鏈袋內，因為會加速細菌的繁殖速度，建議可用紙袋等有開口的袋子包裝，在放入口袋等收納空間保存。

中山醫學大學賴全裕副教授指出，內鍋壁溫度達180度左右病毒都殺死了，有疑慮就洗一洗，不必買新的電鍋蒸菜。有化學物質的都不建議噴灑在口罩去除氣味。陳時中表示沒實際操作一次，還不知道鍋架要放內鍋裡。被研究組副組長吳秀梅笑說「部長是不是沒煮過飯？」

指揮中心提供

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(中時電子報)