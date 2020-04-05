新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心１日起建議民眾採安全社交距離，人與人間隔１公尺，但在人群聚集地仍有民眾未聽勸，台南市長黃偉哲昨晚會同台南市消防局通訊義消中隊在夜市等人群上空操作無人機吊掛大聲公宣導防疫。這也是台灣首度有縣市政府將無人機運用在防疫作為上。

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為加強防疫，台南市長黃偉哲今（4）日率經發局、環保局、警察局與消防局等單位前往台南相當具代表性的花園夜市，向攤商及消費者宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，期望透過自我保護也保護他人的各項防疫作為，將新冠肺炎病毒傳染的機率降至最低。黃偉哲市長現場透過無人機廣播向民眾宣導保持社交距離及戴口罩，以降低疫病感染與傳播的機會。

黃偉哲市長表示，夜市、菜市場、賣場及觀光景點，都是容易產生人潮聚集的熱點，因此保持社交距離有相當的必要性，市府為增強宣導效能，更導入科技執法，採用無人機廣播擴大宣傳效益，未來對於公民營市場、賣場及交通運輸場站都將加強宣導民眾戴口罩，並提供酒精與強化環境消毒，盡全力降低疫病傳染風險。

黃偉哲市長進一步表示，防疫期間需要全民齊心共度難關，傳統市場與夜市人潮出入頻繁，防疫作為不可疏忽，目前市府因應疫情，將原來傳統市場1個月1次的清潔消毒工作提高次數為1週1次。黃偉哲市長並不斷呼籲大家出入公共場所務必戴口罩，養成勤洗手的好習慣，並保持社交距離。

(中時電子報)