嘉義縣義竹鄉六桂村一處今天中午發生一起火燒車事故，一輛黑色賓士不明原因起火燃燒。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

車子內部幾乎付之一炬。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉六桂村一處今天中午發生一起火燒車事故，一名男子將賓士休旅車停在路邊，下車買東西時，太太在車上發現儀表板突然冒煙，趕緊抱著孩子衝下車，不久車室陷入火海，消防人員獲報後趕抵，趕緊拉起水線搶救，10分鐘內將火勢撲滅，無人傷亡，但事故波及附近店家的腳踏車、機車。

嘉義縣消防局義竹分隊表示，中午12點30分獲報後趕抵，所幸火勢在10分鐘內撲滅，車子內部幾乎付之一炬，所幸車主家人及時逃生，無人傷亡，據駕駛轉述，他下車後引擎仍發動中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

(中時 )