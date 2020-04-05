賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 14:392020/04/05 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣義竹鄉六桂村一處今天中午發生一起火燒車事故，一輛黑色賓士不明原因起火燃燒。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣義竹鄉六桂村一處今天中午發生一起火燒車事故，一輛黑色賓士不明原因起火燃燒。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） 車子內部幾乎付之一炬。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣義竹鄉六桂村一處今天中午發生一起火燒車事故，一名男子將賓士休旅車停在路邊，下車買東西時，太太在車上發現儀表板突然冒煙，趕緊抱著孩子衝下車，不久車室陷入火海，消防人員獲報後趕抵，趕緊拉起水線搶救，10分鐘內將火勢撲滅，無人傷亡，但事故波及附近店家的腳踏車、機車。 嘉義縣消防局義竹分隊表示，中午12點30分獲報後趕抵，所幸火勢在10分鐘內撲滅，車子內部幾乎付之一炬，所幸車主家人及時逃生，無人傷亡，據駕駛轉述，他下車後引擎仍發動中，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。 (中時 ) #事故 #中午 #撲滅 #火勢 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 步道多走走，煩惱不會有 10處淡蘭服務據點、10條深度遊，古道行忘卻煩憂 09:002020/04/01 生活 疫情期堅持營業商場 北京祭補貼最高50萬人幣 04:352020/04/01 兩岸 四川石渠縣發生5.6級地震 震源深度10公里 23:192020/04/01 兩岸 十銓配息1元 今年看好遠端需求 04:102020/04/02 證券．權證 心理學家認證 這10首歌減輕壓力和不安 11:232020/04/02 生活 押不押1630揭曉 張綱維喊冤：錢是自己的 14:032020/04/02 社會 疫情衝擊 雲林下田自採高麗菜每顆10元 17:512020/04/02 社會 大眾運輸戴口罩政策上路 新北有10件沒戴口罩 11:232020/04/04 政治 蕭淑慎切8.5公分惡性腫瘤 標靶治療自嘆「臉都變形」 21:542020/04/04 娛樂 延燒6天 花蓮森林大火陸空聯合終撲滅 13:032020/04/05 社會 社會熱門新聞 女大生愛上15歲國三少年 啪啪啪被老木抓包 - 社會 男師不倫氣質學生媽 一年瘋狂做愛200次 - 社會 他自曝高級社區近況 PTT鄉民崩潰狂問女保全 - 社會 一人毀全城 毒王公務員瞞旅史接觸4萬人判刑 - 社會 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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