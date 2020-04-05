台灣新冠肺炎越來越嚴重，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增8名確診個案，累積達363人。其中第343的老公採檢結果今天出爐，也就是第356，他17號自美國回來，當時不用居家檢疫，也不屬於召回來回溯採檢和居家檢疫的對象，這起個案今天確診，為國內第356確診者。

343為一名60多歲、無旅遊史的婦人日前染疫，經衛生單位發現，其先生曾有美國旅遊史，但因當時尚未升級，不需居家檢疫、也不需回溯採檢或回溯居家檢疫。

該名婦人（案343）上月20日出現全身酸痛、咳嗽、流鼻水的症狀後，昨日確定染疫，其先生上月17日自美國返台，當時美國僅華盛頓、紐約及加利福尼亞3州列為第三級警告，僅這三州入境者需居家檢疫。

政府後來宣布召回8日至18日自全美入境，且有症狀者進行採檢、居家檢疫，但這名先生沒有症狀及就醫紀錄，因而未被掌握。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，356和343的，研判是先生感染給太太，但他十七日回來後只有輕微的腹瀉。沒有其他的症狀，他也沒有就醫，但根據健保資料症狀去篩檢，沒有篩檢到，因太太被感染後才找到先生。

莊人祥說，我們提出利用健保卡就診紀錄，也針對3月8日到18日回來的美國返台者都有發簡訊也有打電話，有吉利去請從國從旅遊史盡快，也呼籲醫師採檢，呼籲過去3月8日到18日之間，有從美國回來的友人可以盡量就醫，告知旅遊史。

(中時 )