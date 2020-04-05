五窮、六絕、七上吊，一向是廣大散戶對於台股的共識，由於五、六、七這3個月屬於傳統的電子股淡季，營收降溫，因此不少聰明的投資人，往往會在四月份將股票逢高獲利了結，但，如果今年你也打算這樣做，可就大錯特錯囉！

新冠肺炎從一月開始全面爆發，到三月份肆虐全球，橫掃歐美，看似一場災難已經全面失控，不過危機、往往也是轉機。就目前各國的疫情發展看來，發源地中國大陸，以及韓國、新加坡，都有疫情趨緩的現象；美國一開始疫情最慘重的西雅圖，也已經逐步得到控制；而原本防疫就受到國際好評的台灣，更是已經行有餘力，可以奧援需要幫助的國家。成功的方法是可以複製的，我相信現在沒有任何一個國家敢對疫情掉以輕心，控制它、戰勝它，只是早晚的問題罷了！

這次台股與美股的重挫，雖然殺的又急又猛，但平心而論，與2008年的雷曼風暴仍不能相提並論。雷曼風暴是由金融體系的連鎖效應，導致整體基本面的崩壞，但就本次的狀況來說，反而類似於天災人禍，屬於短期且迫切的「危機」，對於基本面的影響，卻不見得那麼深。

最近看新聞可以得知，許多店家、旅行社，不堪兩三個月的低潮，紛紛倒閉，但大型企業似乎還沒聽到這樣的風聲。而這也與全球攜手寬鬆有關，有了2008年的經驗，各國政府知道當一家大型企業倒閉，所帶來的連鎖效應有多嚴重，因此本次各國所提出的紓困案，都紛紛打起「無限之戰」，為的就是要等疫情過去之後，產業間不要產生斷鏈的情況，能夠迅速的恢復運作。

在一般民眾方面，這次雖然也有部分企業實施無薪假，但時間並不如雷曼風暴那麼長久，且本次各國的紓困援助，也提撥一定程度在民眾身上，大眾只是短時間行為模式的改變，並不是消費習慣的改變。因此我們可以這麼說，目前由於疫情的影響，大家減少上街、減少消費，但需求只是遞延，不是消失。要買手機的仍然會買手機，只是晚點買；想要買電腦的還是會買電腦，只是晚點買。

各位別忘了！二月份由中國大陸帶起的停工潮，到三月才陸續有企業復工，換句話說，二、三月營收的基期相當低。而未來的幾個月，企業又將面臨大量的遞延性訂單，表示你將可能慢慢見到有越來越多公司產能全開，營收大爆發、大成長的情況。今年的五、六、七月，恐怕會是本年度最黃金的月份，那麼，你還要急著在4月賣股票嗎？

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報)