22歲創作歌手夏沐日前推出防疫神曲〈洗手歌〉，該曲紅到台灣的邦交國帛琉，該國前總統陶瑞賓（Johnson Toribiong）大讚台灣在疫情蔓延的當下，透過該曲激勵人心、將防疫知識推廣到全球。而日前帛琉駐聯合國常任代表歐萊．鄔露彤也發文向全世界表示，疫情期間與向世界求援，除台灣沒有其他國家回應，稱台灣是患難時期的真正朋友。

夏沐還原與帛琉前總統陶瑞賓相識始末，她19歲時陶瑞賓來台參與地球暖化會議，與台灣友人在咖啡廳敘舊時，正是由夏沐協助擔任中英文翻譯，因夏沐也會咖啡拉花，在陶瑞賓敘舊空檔拉出的3D拉花讓眾人大開眼界，陶瑞賓稱讚她3D拉花技術；而當夏沐介紹自己是歌手時，也讓陶瑞賓吃驚，邀請夏沐到帛琉，參與他73歲生日家宴並獻唱。夏沐曝陶瑞賓很喜歡台灣文化，最愛吃台灣的百元熱炒，之前曾邀她到帛琉拍〈洗手歌〉MV，因受疫情影響無法出國而作罷。

夏沐（右）與帛琉前總統陶瑞賓相見歡。（聲達科技音樂提供）

(中時 )