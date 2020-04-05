日本喜劇天王志村健不幸感染新冠肺炎，在3月29日病逝。他生前主持過《天才！志村動物園》節目，在昨（4日）播出紀念特輯，其中一段和黑猩猩「小龐」道別的珍貴畫面，讓網友們紛紛變成淚人兒。

志村健曾經主持過《天才！志村動物園》節目，昨（4日）播出紀念特輯，志村健將小龐交給動物園園長，轉身離開時，小龐突然追上來，倒在地上耍賴想跟志村健玩，他也一邊哄著小龐說「還會再見的」，小龐一臉失落，又衝向他第二次，躺在地板上不離開，他溫柔安撫小龐說下次再玩，但捨不得離開的小龐再度奔向志村健討抱，可看見兩人的感情非常深厚。在短短的影片中，畫面溫馨感人，不禁讓日本網友們哭成一片。

志村健將小龐還給動物園園長，畫面相當溫馨。（圖／翻攝自推特）

有許多網友留言，「這個場面讓人無法忍住淚水」、「看了100次還是想哭」、「志村先生將永遠活在我們的心中，永遠不會忘記」。

志村健主持《天才！志村動物園》有16年之久，他過世後，節目名稱不會更改，將由與志村健共同主持16年的相葉雅紀接棒，擔任主持人重責。他也表示，今後會努力做好節目，不辜負志村健生前對節目的認真與熱情。

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(中時電子報)