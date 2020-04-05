清明連假將結束，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，假期前兩天大家都距離很近，收假後要提高警覺，但也不用恐慌。同時也說，現在不僅搭乘大眾運輸系統配戴口罩，搭乘計程車也要配戴，因為計程車無法保持1.5公尺的室內社交距離原則，若不戴口罩，司機可以拒載。
陳時中表示，還有3萬4千多人居家檢疫中，近7萬人解除居家檢疫，目前沒有發現社區群聚狀況，本土案例也很低，然而連假移動風險增高，大家很擔憂爆發疫情高峰。
陳時中說，大家要提高警覺，但也不用恐慌。也強調現在大眾運輸系統都已全面要配戴口罩，現在搭乘計程車也要，若乘客拒絕戴口罩，計程車司機可以拒載。
民眾搭乘計程車若堅持不配戴口罩，陳時中表示可根據傳染病防治法37條開罰3千到1萬5千元，包含uber在內等有造冊的車牌都列入，顧及營業沒辦法保持社交距離就要戴口罩，根據這個原則去延伸，罰則即起上路。
(中時 )
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