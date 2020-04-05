詐欺集團利用長輩疼孫的心理又來詐騙，新北市新莊區一名趙姓阿嬤於上月26日下午二時許，緊急報警請警方協助救援她遭綁架的孫子，並欲赴郵局匯款；新莊分局丹鳳派出所巡佐林俊良、警員賴政霖趕抵現場時，只見阿嬤眼角噙著淚水不斷說著接獲一通來電，指稱她的孫兒幫別人作保，欠債20萬，現在因為還不出錢而遭人擄走，手腳都遭綑綁，頭部也流血受傷，情況相當危及。

林俊良表示，經研判該案應屬詐欺案件，立刻先安撫阿嬤的情緒，並向其解說這是詐騙集團的慣用手法，利用家人急切救人的心理，再要求短時間內緊急匯款至指定戶頭，以達到詐騙目的。

林俊良指出，他一邊安撫阿嬤的情緒，同時請同仁協助聯繫其孫兒上班的地點，詢問是否正常上班無恙。待確認孫兒狀況一切安好之後，阿嬤才鬆了一口氣，慶幸孫兒無恙及保住錢財，頻頻向警方道謝，直說「有你們在真好」。

丹鳳派出所長周義哲表示，詐騙手法千變萬化，最常利用「擔心家人安全」的心理進行詐騙。並呼籲民眾倘接獲類似電話，應先保持冷靜掛掉電話，先行報警求證，避免一時失察，掉入詐騙集團的陷阱。

(中時 )