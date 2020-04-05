不少民眾在清明連假期間出遊，宜蘭縣政府為提升防疫工作，今天（5日）針對羅東夜市及民生市場等人潮聚集處，展開周圍環境消毒作業，避免疫情擴大。

縣府表示，連續假期因大量遊客來宜蘭觀光，造成部分景點、夜市人潮聚集，為降低新冠肺炎社區感染的情事發生，宜蘭縣各鄉鎮市公所將針對人潮聚集觀光景點、夜市、市場、公車轉運站及火車站等公共區域加強防疫消毒作業，以確保環境安全。

縣府也請各風景區管理機關及營業場所，自主管理加強室內防疫消毒作業，包括電梯按鈕、手扶梯、桌椅、地面、廁所門把、浴廁水龍頭、馬桶蓋及沖水握把等相關設備，並設置專責人員定期清潔、消毒，對於接觸使用頻率較高的區域，則請適度提高消毒頻率。

縣政呼籲，現階段防疫嚴峻時期，為將風險降到最低，請盡可能減少出入人潮聚集的公共場合，人多的密閉空間要記得戴上口罩，使用後口罩則應丟入垃圾桶，最重要的是勤洗手，才能有效的杜絕病菌傳播。

(中時 )