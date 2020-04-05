假期尾聲遊客陸續北返，花蓮縣明起將展開大掃除。（許家寧攝）

清明假期進入尾聲，花蓮東大門夜市每天湧入萬名遊客，花蓮縣府在連假前發起「我OK，你先玩！」禮讓運動，呼籲縣民4天假期少出門，盡量與外地遊客保持距離，6日起13鄉鎮市各車站、景點等人潮聚集區，也將同步啟動全面消毒工作。

新冠肺炎疫情擴散，擁有好山好水、好空氣的花蓮，加上「零確診」情況下，成為遊客眼中絕佳避疫勝地，連假前兩天住房率高達9成，知名景點東大門夜市，3天來每天平均湧進近萬人，疫情中心除發布國家級警報，並出動警力宣導安全距離。

縣府衛生局日前發起禮讓運動，呼籲縣民將好山好水及公共區域，近日先留給遊客使用，在地人多半避開知名景點及餐廳；東大門夜市榮譽主委林文松說，面對大批外地遊客，攤商防疫工作不敢馬虎，隨著人潮逐漸散去，店家也陸續店休展開消毒。

環保局副局長饒瑞玲說，東大門夜市為中央發布11處國家級警報景點之一，對於外界擔心遊客密集群聚成為防疫破口，夜市店家除依規定佩戴及替換口罩，並提供酒給顧客清潔，每天上、下午也會噴灑漂白水、次氯酸水進行清潔消毒工作。

環保局同時自6日起展開「環境清潔日」，13鄉鎮市將同步啟動加強防疫工作，針對人潮聚集區，包括各交通要道、火車站、風景區及美食名店等多地，地面、扶梯、欄杆等，均投入徹底以及大範圍的噴藥消毒工作，全力防疫。

(中時 )