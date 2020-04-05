澳洲新冠肺炎疫情

就在1月25日世界逐漸意識到，新冠肺炎疫情在中國大陸武漢迅速蔓延，可能具有潛在危險之際，台灣和澳洲各出現了4宗新病例。

CNN新聞網5日指出，台灣與澳洲的人口大約都是2400萬，也都是島國，能嚴格管制邊界，同時都與中大陸有密切的貿易與交通運輸往來。然而，從1月25日起，歷經10個星期後，澳洲確診病例直逼5,000，而台灣卻不到400。

然而，問題並不在於澳洲做得不對，畢竟還有20個國家的病例比它多，甚至有7國的病例超過它的10倍不止。關鍵在於，在世界其他地方難以防控新冠疫情時，台灣是怎麼辦到的？

慘痛教訓

回顧2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情大爆發期間，台灣和香港、大陸疫情都十分慘重。當時台灣有超過15萬人隔離檢疫，181人死亡。

儘管如今SARS疫情和新冠肺炎比較起來相形見絀，但當時這震撼了亞洲多數地區，也對民眾後來如何因應疫情有深遠的影響。

(中時電子報)