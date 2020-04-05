新冠肺炎疫情持續升溫，全球已有超過90萬起的感染案例，而美國確診人數更攀升，成為疫情最嚴重國家。日前就有一名女醫師在路上遇到超感恩的情況，讓她覺得「人間處處有溫暖」。

美國全境的醫療單位因為每天都有大量新冠肺炎患者湧入看診，使醫療資源數量吃緊，有許多的醫護人員無法取得足夠的防護裝備。日前有一名在新冠肺炎隔離檢疫部門任職的心臟科醫師薩羅時(Sarosh Ashraf Janjua)，正開車從波士頓前往明尼蘇達州的杜魯斯(Duluth)時，因為超速遭到員警布萊恩（Brian Schwartz）攔下盤查。

薩羅時表示，布萊恩查驗她的駕照後，發現她並不是本地人，便詢問她來此的目的，當她拿出自己的醫師執照，布萊恩看過後很嚴肅的告訴她，超速是件不負責任的行為，一旦發生事故不但會占用醫療資源，自己也無法再幫助其他患者；而就在薩羅時準備好領取罰單時，布萊恩交給她的卻是5個N95口罩。

薩羅時提到，這5個口罩是政府發放給員警使用的，但布萊恩卻不顧自己站在比她還要前線的工作崗位、無私的把口罩全給了她這個陌生人，讓她當場感動的哭了出來。當她事後接受媒體訪問時，表示非常感謝布萊恩的暖心作為；而明尼蘇達州巡邏隊也在社群媒體上po文，對薩羅時身為醫生辛苦工作的奉獻精神表示感謝。

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(中時電子報)