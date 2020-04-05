清明連假期間國內旅遊景點人潮眾多，陳時中表示，移動風險都在，防疫中都會做某種程度的隔離，有極端的，台灣是不極端的，靠的是人民對自己的衛生保護，心情不用崩的太緊，反而不利於抗疫，每個人對於緊縮有不同看法，我們都是團隊，本土量低，境外移入控制的好，我們不希望發生任何風險，有發生的話我們也都準備好了。

副指揮官陳宗彥表示，清明連假期間，指揮中心針對十一個景點，另一個是針對屏東蘭州以南有發警示簡訊，至於其他地方政府也有請縣市警察局，以及地方政府也有措施，宜蘭在羅東夜市、礁溪宜蘭等地點有勸說保持一定距離，也有勸店家要保持，

陳宗彥說，這次五一連假，未來可能考量飯店訂房數，達到一定比例時就會做總量的啟動，夜市市場會和地方政府討論，是否總量管制、單一出入口，大家可以去店家也可以做生意。找到平衡點。

陳時中也表示，行政院長蘇貞昌今天上午有到指揮中心，討論未來整體方向，例如包含各景點，停車場限一定數量，開行人徒步區，讓量不那麼密，各地方做流量管制，夜市進入等，適合的社交距離、同時多少人進入旅舍也是一定量。

陳時中說，要旅遊的話，可針對休假日來訂，平常日則訂定彈性上班，讓上下班不會擠在同時，不僅可以繼續維持正常生活，防疫也能進行。擬相關做法指引，下週做討論定案。

(中時 )