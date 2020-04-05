大陸國家衛健委5日發布《關於做好防範疫情輸入相關城市新型冠狀病毒檢測工作的通知》，該通知要求，將從3個方面，對14個相關城市的新型肺炎疫情檢測工作提出了具體要求，防止境外移入病例成為防疫破口。

該通知要求三大面向包括：一、要求各地指導轄區內相關城市加強口岸衛生檢疫，嚴格實施口岸體溫監測和醫學巡查；二、是要求各地加強實驗室檢測質量控制，集中開展新型冠狀病毒的實驗室檢測，保證檢測的開展符合相關規定並納入質量控制體系；三、是要求各地加大相關醫務人員培訓。

(旺報 )