陸國家衛健委發通知：14城加強口岸衛生檢疫 15:092020/04/05 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委5日發布《關於做好防範疫情輸入相關城市新型冠狀病毒檢測工作的通知》，該通知要求，將從3個方面，對14個相關城市的新型肺炎疫情檢測工作提出了具體要求，防止境外移入病例成為防疫破口。 該通知要求三大面向包括：一、要求各地指導轄區內相關城市加強口岸衛生檢疫，嚴格實施口岸體溫監測和醫學巡查；二、是要求各地加強實驗室檢測質量控制，集中開展新型冠狀病毒的實驗室檢測，保證檢測的開展符合相關規定並納入質量控制體系；三、是要求各地加大相關醫務人員培訓。 (旺報 ) #檢測 #通知 #城市 #疫情 #大陸 #防疫 #境外移入 #破口 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 守護老人家 防疫下半場主戰線 04:102020/04/03 地方新聞 防疫計程車隊 升級裝隔板 04:102020/04/03 地方新聞 北市防疫旅館關懷中心專線電話今上線 11:252020/04/03 生活 北市第8間防疫旅館上線 每晚4500 12:352020/04/03 生活 新北超前部署？侯喊話中央：對境外全面普篩 11:372020/04/04 政治 世界各國齊感謝 莎莎郭彥均開心台灣防疫被看見 16:222020/04/04 娛樂 北市再增防疫旅館！加價還可大啖5星級飯店美食 19:232020/04/04 旅遊 兩岸熱門新聞 陸國家衛健委發通知：14城加強口岸衛生檢疫 - 兩岸 - 旺報 川普要出招？美擬對進口原油加徵關稅 - 兩岸 - 旺報 安徽籍免費 2萬人擠爆黃山緊急閉園 - 兩岸 - 旺報 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 - 兩岸 瑞幸高管恐面臨美欺詐調查25年監禁 賠償112億美元 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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